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Parlamenti i Greqisë ka miratuar kufizimin e qasjes në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15-vjeçare. Ligji u miratua gjatë një seance që përfundoi në orët e para të së premtes, më 23 tetor, ndërsa do të hyjë në fuqi më 1 janar 2027.
Sipas procesverbalit zyrtar të Parlamentit, projektligji u miratua me shumicë votash. Partia në pushtet, Demokracia e Re, votoi pro, PASOK-u u deklarua “i pranishëm” në votimin për tërësinë e projektligjit, ndërsa partitë e tjera të përfshira në votim kundërshtuan atë, raporton “Greekreporter”, transmeton Klankosova.tv.
Me këtë vendim, kufizimet e paralajmëruara më herët nga qeveria greke bëhen pjesë e legjislacionit të miratuar. Platformat e rrjeteve sociale do të mbajnë përgjegjësi për verifikimin e moshës së përdoruesve, në vend që kjo përgjegjësi t'u lihet vetëm prindërve.
Një nga veçoritë e ligjit lidhet me mënyrën e përcaktimit të moshës. Sipas tij, 1 janari konsiderohet si datëlindja e të gjithë personave të lindur brenda të njëjtit vit kalendarik. Kështu, fëmijët e lindur në vitin 2012 do ta përmbushin kriterin e moshës në janar 2027, edhe nëse ditëlindjen e tyre të 15-të e kanë më vonë gjatë atij viti.
Ofruesit e shërbimeve mund ta verifikojnë moshën përmes aplikacioneve “Kids Wallet” ose “Gov.gr Wallet”, por ligji nuk e bën të detyrueshëm përdorimin e një aplikacioni të caktuar. Metodat e tjera të verifikimit duhet të përmbushin standardet e besueshmërisë, proporcionalitetit dhe mbrojtjes së privatësisë.
Ministria e Qeverisjes Digjitale ka theksuar se verifikimi duhet të përcaktojë nëse përdoruesi e ka arritur moshën e kërkuar, pa u përcjellë platformave të dhëna personale të panevojshme.
Qeveria greke e ka paraqitur këtë politikë si një masë për të zvogëluar ndikimin e dëmshëm të përdorimit të internetit dhe për të mbështetur familjet. Ajo vjen në vazhdën e masave të tjera, përfshirë kufizimet për përdorimin e telefonave celularë në shkolla.
Gjatë debatit parlamentar, PASOK-u propozoi që fëmijëve 13 dhe 14 vjeç t'u lejohej përdorimi i llogarive të kufizuara në rrjetet sociale, nën mbikëqyrjen e prindërve.
Ndërkohë, qeveria ka mbështetur vendosjen e një kufiri të vetëm moshe në nivel kombëtar, ndërsa vazhdojnë përpjekjet për krijimin e një kuadri të përbashkët evropian për këtë çështje. /Klankosova.tv