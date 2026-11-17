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Policia greke në bashkëpunim me autoritetet maqedonase parandaloi sot një sulm terrorist, ku 4 prej 6 të arrestuarve rezultuan shqiptarë.
Korrespondenti i Top Channel në Greqi, Artur Bibe, bën me dije se shënjestra e sulmit ishte, Avraam-Minos E. Moissis, një biznesmen dhe njëkohësisht dhe drejtues i lartë i një kompanie të prodhimit të armëve në izrael.
Sipas Top Channel, ai njihet kryesisht për rolet e tij drejtuese dhe pjesëmarrjen në bordet e drejtorëve të disa kompanive të mëdha në Greqi, veçanërisht në sektorin farmaceutik dhe atë tregtar/industrial.