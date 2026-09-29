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16-vjeçari shqiptar Asllan Gjana ka humbur jetën në Greqi, pasi pësoi një lëndim të rëndë në kokë gjatë një ndeshjeje futbolli. Ngjarja e rëndë ndodhi në një stadium në zonën e Kavalës, duke tronditur familjen, komunitetin sportiv dhe komunitetin shqiptar në Greqi.
Gjana ishte duke luajtur në një ndeshje të kategorisë së dytë të Shoqatës së Futbollit të Kavalës, kur në minutën e dytë të takimit u përplas rëndë, shkruan Abcnews.al transmeton Klankosova.tv
Gjatë një dyluftimi për topin, 16-vjeçari doli jashtë fushës dhe goditi pjesën e pasme të kokës në gardhin rrethues të stadiumit.
Pas aksidentit, atij iu dha menjëherë ndihma e parë nga mjeku i pranishëm në stadium. Për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, u vendos transportimi i tij i menjëhershëm në spital.
Asllan Gjana u dërgua në Spitalin e Kavalës, ku u shtrua në repartin e kujdesit intensiv. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk arriti t'u mbijetojë plagëve të marra.
Lajmi për vdekjen e 16-vjeçarit ka shkaktuar dhimbje të madhe edhe në klubin e tij, i cili ka reaguar me një mesazh lamtumire.
Klubi ka bërë të ditur se është në zi për humbjen e futbollistit të ri, duke shprehur se kujtimi i Asllan Gjanës do të mbetet përgjithmonë mes tyre.