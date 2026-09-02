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Ish-i dërguari i ShBA-së për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit politike në Kosovë.
Përmes një postimi në X, Grenell mbështeti gjashtë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët kanë deklaruar se nuk do ta votojnë Bekim Sejdiun për president, emri i të cilit është propozuar në kuadër të marrëveshjes mes liderit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurtit, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhikut, transmeton Klankosova.tv.
“Miku im Avdullah Hoti dhe kolegët e tij janë miq të mëdhenj të Amerikës”, ka shkruar Grenell në X.
My friend @Avdullah Hoti and his colleagues are great friends of America. pic.twitter.com/jHCcIRC8VF— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 1, 2026