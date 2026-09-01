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Jack Grealish është në prag të hapjes së një kapitulli të ri në karrierën e tij, pasi pranoi një transferim të bujshëm si huazim në Premier League.
Sipas një burimi të besueshëm të brendshëm, David Ornstein, anësori i Manchester Cityt, Jack Grealish, do t'i nënshtrohet kontrollit mjekësor zyrtar si lojtar i ri i Evertonit të martën në mëngjes. Një marrëveshje e plotë është arritur midis dy klubeve në lidhje me një transferim huazimi për një sezon, transmeton Klankosova.tv
Lojtari ndërkombëtar anglez dha miratimin e tij përfundimtar për transferimin të hënën në mbrëmje, pasi Everton kishte shtyrë intensivisht për nënshkrimin gjatë disa ditëve negociatash.
Toffees e panë blerjen e anësorit krijues si një përparësi absolute për të forcuar sulmin e tyre, ndërsa Grealish kërkon minuta të qëndrueshme si titullar në Goodison Park.
Vlen të përmendet se sipas Transfermarkt, vlera aktuale e tregut të anësorit 30-vjeçar anglez është 20 milionë euro.
🚨💣 INFORMACION I FUNDIT: Jack Grealish do t'i nënshtrohet vizitave mjekësore si lojtar i ri i Evertonit të martën në mëngjes, ja ku jemi!
Marrëveshje e arritur me Manchester Cityn për huazim me dritën jeshile nga Jack sonte. 🏴 #EFC ka shtyrë për disa ditë dhe tani e ka rikthyer Grealishin - ndjek @David_Ornstein . pic.twitter.com/6cDP00erVw