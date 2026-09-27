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Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka marrë pjesë sot në aktivitetin “Race for the Cure Kosova”, duke përcjellë një mesazh për rëndësinë e kontrolleve të rregullta dhe diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit.
Në një reagim të saj, Haxhiu u ka bërë thirrje grave që të mos e shtyjnë kontrollin shëndetësor, duke theksuar se mesazhi i kësaj gare duhet të arrijë edhe te gratë që nuk kanë mundur të jenë pjesë e aktivitetit, transmeton Klankosova.tv.
Ajo tha se shumë gra mund ta shtyjnë kontrollin për shkak të kujdesit ndaj të tjerëve, frikës nga rezultati apo vështirësive për të pasur qasje në kujdesin shëndetësor.
“Kur flasim për kancerin e gjirit, koha merr një peshë tjetër dhe ne kemi përgjegjësi që gratë të mos e humbin atë duke pritur apo duke u përballur me pengesa që mund dhe duhet t’ua lehtësojmë”, ka shkruar Haxhiu.
Ajo u ka bërë thirrje grave që ta kryejnë kontrollin me kohë dhe këtë mesazh ta përcjellin edhe te gratë e tjera.
“Rëndësi ka që asnjë grua të mos mbërrijë vonë”, ka thënë Haxhiu.