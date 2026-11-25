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Në provincën e Balkhut, në veri të Afganistanit, talebanët kanë shpallur një dekret që u ndalon grave afgane të përdorin emrat e tyre.
Kjo ndalesë përfshin edhe dokumentet zyrtare, si dhe dokumentacionin për marrjen e shërbimeve spitalore.
Ndërkaq, grave në Afganistan, nga tani e tutje, do t'u drejtohen me emërtimin “Bibi”, që do të thotë gjyshe ose grua e moshuar, por që, sipas raportimeve, lidhet edhe me emërtimin e një kafshe, dhisë. Raporton CNEWS, transmeton Klan Kosova.
“Kur një regjim ia zëvendëson emrin një gruaje me emrin e një kafshe, ai ia zhvesh njerëzoren dhe e redukton atë në një qenie të thjeshtë biologjike ose në një pronësi që i përket burrit”, denoncon Lalah Osmany, aktiviste afgane me bazë në Gjermani. /Klankosova.tv