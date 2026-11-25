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Rrjeti i Grave të Kosovës ka organizuar protestë kundër vrasjes së grave, duke kërkuar mbrojtje dhe siguri për to, e cila po mbahet aktualisht
Gjatë protestës, një qytetar ka kërkuar që institucionet të marrin përgjegjësi për rastet e dhunës dhe vrasjeve të grave, duke drejtuar kritika ndaj Komunës së Pejës lidhur me rastin e fundit.
“Duhet me i mbrojtë gratë, s’është një rast, ka shumë. Ky rasti i fundit… Fajet i ka Komuna e Pejës. Komuna e Pejës duhet me dhanë përgjegjësi, askush tjetërkush jo. Gratë duhet të mbrohen, nuk janë skllave, nuk janë robëresha të kërkujt, e kanë të drejtën sikurse edhe na”, tha qytetari.
Detaje të tjera nga kjo protestë ka dhënë gazetarja e Klan Kosovës, Altiana Zogaj e cila po e përcjell nga afër atë: