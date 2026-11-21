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Policia e Kosovës ka bërë me dije se në Graçanicë, mbrëmë rreth orës 22:00, një burrë ka raportuar në organet e rendit bashkëshorten e tij pasi, siç raportohet, është frikësuar nga ajo.
Sipas raportit, të dy janë intervistuar, dhe më pas janë liruar në procedurë të rregullt.
“Graçanicë, 20.11.2026 – 22:00. Është raportuar se një mashkull kosovar, ishte i frikësuar nga bashkëshortja e tij e dyshuara femër kosovare. E dyshuar është intervistuar dhe me vendim të prokurorit palët janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë.
Rasti është cilësuar si "Dhunë në familje". /Klankosova.tv