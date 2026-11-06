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Një grabitje e armatosur ka ndodhur në një lokal në Gjakovë, ku dy persona të dyshuar, kanë marrë një sasi të madhe ari.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar dje pasdite, transmeton Klankosova.tv.
Dy viktimat, një burrë dhe një grua, kanë deklaruar se derisa ndodheshin në vendin e punës, aty kanë hyrë të dyshuarit, njëri prej të cilëve ishte me armë të gjatë, e tjetri me një çekan.
Rasti është duke u hetuar nga Policia, ndërsa të dyshuarit janë arratisur.
"Dy viktimat një mashkull dhe një femër kosovare kanë raportuar se derisa kanë qenë në vendin e punës, kanë hyrë dy persona të dyshuar dhe të armatosur njëri me armë të gjatë e tjetri me një çekan dhe pasi kanë thyer dollapët kanë marrë një sasi të madhe ari." /Klankosova.tv