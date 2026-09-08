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Hajdutët vodhën tre piktura nga Muzeu Renoir në Rivierën Franceze herët të martën, tha kryetari i bashkisë lokale.
Grabitësit hynë me forcë në muze pak para orës 6 të mëngjesit dhe morën katër piktura, tha kryetari i bashkisë së Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, në faqen e tij në Facebook, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Policia i vuri re hajdutët dhe i ndoqi, gjatë së cilës ata hodhën një pikturë, por ikën me tre të tjerat, tha ai, transmeton Klankosova.tv.
"Sulmi ndaj muzeut Renoir është sulm ndaj një pjese të historisë dhe trashëgimisë së Cagnes-sur-Mer. Këto veprime janë veçanërisht serioze", tha Masson në mesazhin e tij.