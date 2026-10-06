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Një grabitje me armë ka ndodhur në fshatin Shupkovc të Mitrovicës, gjatë orëve të para të mëngjesit të 5 tetorit.
Sipas policisë, një person i dyshuar, i armatosur, dyshohet se ka kryer grabitje ndaj një personi mashkull, shtetas i Kosovës.
Pas kryerjes së grabitjes, i dyshuari është larguar në drejtim të panjohur, transmeton Klankosova.tv.
Njësitë përkatëse policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e rastit.
Lidhur me ngjarjen është njoftuar edhe prokurori.