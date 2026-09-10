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Një 46-vjeçar shqiptar është dënuar me 6 vite burg për grabitjen e 9 banesave në Vorarlberg, Austri.
Vjedhjet, të cilat ishin kryer gjatë periudhës korrik-gusht 2025, kapin një dëm prej 14 mijë eurosh. Sipas mediave zvicerane, në grabitje ka marrë pjesë edhe një bashkëpunëtor, shkruan vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Por i pandehuri, të cilin e quajnë ‘turisti i vjedhjeve’. Gjurmët e ADN-së në vendngjarje çuan te shqiptari. Ai ishte shpallur në kërkim me një urdhër-arresti europian.
I dënuari dyshohet se është i varur nga lojërat e fatit dhe ka 12 mijë euro borxhe ndaj bankave.
Më herët, 46-vjeçari kishte qenë i dënuar me burg për vepra të ngjashme në Suedi dhe Danimarkë.