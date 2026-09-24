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Anthony Gordon ka bërë një krahasim mes mënyrës së lojës në Angli dhe Spanjë, duke theksuar dallimet në kontrollin e ndeshjeve dhe mbajtjen e topit.
“Dallimi mes të luajturit futboll në Angli dhe Spanjë? Ne nuk e kemi atë forcë për t’i kontrolluar ndeshjet si spanjollët. Nuk është në natyrën tonë dhe nuk jam i sigurt nëse është diçka që mund të mësohet”, deklaroi Gordon.
Sulmuesi anglez, i cili tashmë luan në Spanjë, tha se mënyra se si skuadrat spanjolle e qarkullojnë topin është shumë ndryshe nga ajo që ka përjetuar në Angli.
“Tani që luaj në Spanjë, mund të flas nga një këndvështrim i informuar.
Mënyra se si ata e mbajnë topin është ndryshe, shumë më ndryshe nga çdo gjë që kam përjetuar duke luajtur në këtë vend”, u shpreh ai.
Gordon theksoi se Anglia nuk duhet të përpiqet të kopjojë vendet e tjera, por të shfrytëzojë karakteristikat e veta.
“Nuk mund të vazhdojmë të shikojmë vendet e tjera dhe të përpiqemi të bëhemi si ato. Ne nuk jemi ata, ne jemi anglezë.
Kemi forcat tona që ata nuk i kanë. Ndoshta duhet të fillojmë të luajmë sipas asaj që dimë të bëjmë më mirë: futboll fizik, direkt dhe kundërsulme. Nuk ka një mënyrë perfekte për të fituar një ndeshje futbolli”, përfundoi Gordon.