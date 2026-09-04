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Reperi i njohur, Gold Ag ka komentuar konfliktin e fundit mes Jozefin Markut dhe Edi Kuçit.
Marku i shoqëruar me miq sulmoi Kuçin teksa paraprakisht e kishin ndaluar duke përdorur sinjalizme të policisë, transmeton klankosova.tv.
Gold Ag në "Prive" tha se shpreson që ky konflikt të përfundoi, kurse tha se duhet të evitojmë ofendimet ndaj njëri-tjetrit.
"Kështu që më tepër po them shpresoj që kryhet me kaq edhe s'ka me pasë më tepër edhe secili që secili që domethënë ja merr mendja që veç hyn aty e shan diçka dije që domethënë pasojat janë. Kështu që më mirë të ruhemi ta ruajmë njëri-tjetrin se vallahi edhe familjen tënde me ta sha pa të dalë dikush i njohshëm që ta njoh në familje se le, se ne jemi vend i vogël. Ta ruajmë gjakftohtësinë dhe jo ofendime", tha ai.