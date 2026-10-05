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Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Ardian Gola në një prononcim në “Rubikon” të Klan Kosova, foli për situatën e krijuar gjatë protestës së sotme
“Është mjaft e rëndë, dhe dorën në zemër mjaft absurde, për sa i përket mënyrës se si degjeneroi në një targetim të Qeverisë, respektivisht të Lëvizjes Vetëvendosje, nga një protestë e cila na përfaqësonte në mënyrë absolute, dhe revoltën pas 16 shtatorit”, u shpreh Gola, raporton Klan Kosova.
Ai tha se do të vazhdohet përpjekja e sinkronizimit për Ligjin për Specialen dhe zgjedhjen e Presidentit.