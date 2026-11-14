Lajmet e fundit
Argjentina e ka nisur me këmbë të gabuar kapitullin e ri pas epokës së Lionel Messit.
Kampionët e botës u mposhtën 1-2 nga Uruguai në miqësoren e zhvilluar në La Bombonera.
Mysafirët kaluan në epërsi pas autogolit të Balerdit, ndërsa Araújo shënoi golin e dytë për Uruguain. Julian Alvarez ngushtoi rezultatin për Argjentinën, por goli i tij nuk mjaftoi për të shmangur humbjen.
Një mbrëmje zhgënjyese për Argjentinën, që e nis këtë kapitull të ri me një disfatë përballë rivalit uruguaian.