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Manchester City ka marrë një lajm të keq në aspektin financiar, pasi gjiganti amerikan i investimeve, Apollo, ka hequr dorë nga një marrëveshje huadhënieje në vlerë prej 2 miliardë dollarësh, e cila ishte paraparë për City Football Group, kompaninë që zotëron klubin anglez.
Negociatat mes palëve kishin arritur në një fazë të avancuar, por marrëveshja nuk u finalizua. Sipas raportimeve, vendimi erdhi pasi një komision i pavarur e shpalli Manchester Cityn fajtor për shkeljen e rregullave financiare të Premiere League.
Kështu, City Football Group humbet një mundësi të rëndësishme financimi, në një moment kur çështjet financiare dhe pasojat e tyre vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes.