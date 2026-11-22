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Paris Saint-Germain ka marrë një lajm shumë të keq pas fitores 3-2 ndaj Nice, pasi Désiré Doué ka pësuar një dëmtim të rëndë në gju, që do ta mbajë jashtë fushave deri në sezonin e ardhshëm.
Sulmuesi francez ka këputur ligamentin e kryqëzuar anterior (ACL), një dëmtim serioz që kërkon një periudhë të gjatë rikuperimi. Kështu, trajneri Luis Enrique humbet një prej futbollistëve të rëndësishëm të repartit ofensiv për pjesën e mbetur të këtij sezoni.
Dëmtimi ndodhi në minutën e 39-të të takimit ndaj Nice, vetëm pak minuta pasi Doué kishte realizuar golin e dytë të PSG-së, duke e kaluar skuadrën në epërsi 2-1.
Gjatë një aksioni ku po përpiqej të mbronte topin nga kundërshtari, gjuri i tij i djathtë u përdrodh në mënyrë të pafat, pa pasur kontakt fizik me ndonjë lojtar të Nice.
Francezi u rrëzua menjëherë në fushë, duke shfaqur dhimbje të mëdha, ndërsa pas trajtimit mjekësor u largua me barelë, mes lotësh dhe duartrokitjeve të tifozëve në stadiumin Allianz Riviera. Në vend të tij u aktivizua Ferran Torres.
Pavarësisht këtij momenti të dhimbshëm, PSG arriti ta fitojë ndeshjen me rezultat 3-2, falë golit të Ferran Torres në minutën e 85-të. Megjithatë, suksesi në kampionat u la në hije nga dëmtimi i rëndë i talentit francez, i cili tashmë do të fokusohet te rikuperimi për t'u rikthyer në fushë sezonin e ardhshëm.