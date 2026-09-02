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Një 17-vjeçar ka vdekur si pasojë e goditjes nga një veturë.
Burimet e gazetares Arbëreshë Uka bëjnë me dije se i riu është dërguar në Qendrën Emergjente të QKUK-së, mirëpo stafi mjekësor nuk ka arritur ta rikthejë në jetë.
Sipas burimeve, 17-vjeçari është dërguar në QE nga Ndihma e Shpejtë, pa shenja jete.
Por, edhe përkundër të gjitha masave të ndërmarra të RCP nga ekipi kujdestar në QE, mësohet se nuk është arritur të fitohet përgjigje kardike.
Lokacioni se ku ka ndodhur aksidenti ende nuk dihet, dhe Klankosova.tv është duke tentuar të marrë përgjigje nga Policia.