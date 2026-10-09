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Gjyqtarja nga Afrika e Jugut, Navanethem “Navi” Pillay, ka fituar Çmimin Nobel për Paqe për vitin 2026, në një goditje tjetër për presidentin amerikan Donald Trump, i cili kishte ushtruar presion të jashtëzakonshëm ndaj Komitetit Norvegjez të Nobelit për t’ia ndarë atij këtë çmim.
“Një fije e përbashkët lidh punën e saj të hershme në mbrojtje të Nelson Mandelës dhe të tjerëve që u ngritën kundër aparteidit, me shërbimin e saj si gjyqtare në disa prej çështjeve kryesore gjyqësore ndërkombëtare të kohës sonë”, thuhet në deklaratën e komitetit.
Çmimi Nobel për Paqe është i pesti që ndahet këtë javë, pas atyre për letërsi, kimi, fizikë dhe mjekësi.
Çmimi i vitit të kaluar iu nda aktivistes venezueliane për demokraci dhe paqe, Maria Corina Machado, e cila synonte ndryshimin e qeverisë së Venezuelës. Ajo ia dorëzoi simbolikisht çmimin Trumpit, si shenjë e “njohjes për përkushtimin e tij unik ndaj lirisë sonë”.
Shtëpia e Bardhë reagoi ashpër ndaj mosdhënies së çmimit Trumpit dhe kritikoi Komitetin Norvegjez të Nobelit, duke e akuzuar se po vendoste “politikën mbi paqen”, shkruan The Independent, transmeton Klankosova.tv
Megjithatë, Trump së fundmi kishte heshtur për këtë çështje, pasi nisi një luftë kundër Iranit, e cila ka goditur rëndë ekonominë globale dhe ka nxitur paqëndrueshmëri më të madhe në Lindjen e Mesme.
Papa Leo XIV ka qenë kritik i zëshëm i luftës së Trumpit në Iran. Në shtator, ai u bëri thirrje Ukrainës dhe Rusisë që të rifillojnë negociatat për t’i dhënë fund konfliktit, i cili po i afrohet vitit të gjashtë.
“Lufta është rikthyer edhe në Evropë: një masakër e re e pakuptimtë, që çdo ditë po merr jetën e shumë civilëve”, u tha Papa udhëheqësve evropianë në qytetin Metz të Francës.
Ndërkohë, ndër favoritët për Çmimin Nobel për Paqe ishin edhe Dhomat e Reagimit Emergjent të Sudanit (Sudan’s Emergency Response Rooms). Pas shkurtimeve të mëdha të financimit nga USAID-i dhe rënies së mbështetjes ndërkombëtare për operacionet humanitare në Sudan, rrjetet lokale të ndihmës, të drejtuara nga komunitetet dhe vullnetarët, kanë ofruar shërbime jetike për popullsinë.