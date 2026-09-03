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Studentët e disa universiteteve publike në Kosovë, kanë zhvilluar një aktivitet para Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë.
Gjatë ditës së mërkurë, në ora 13:30 u mbajt ky aktivitet, me ç’rast ia dorëzuan përfaqësuesve të BE-së një deklaratë të përbashkët për procesin gjyqësor të çlirimtarëve në Hagë, transmeton Klankosova.tv.
Në emisionin “Ora Shtatë”, Ismet Krasniqi, tha se aktiviteti u mbajt për shkak se mendojnë që procesi në Gjykatën e Hagës ka qenë total jotransparent.
“Kemi parë raste ku krerët e UÇK-së nuk lejohen as në varrime, kishim rastin e presidentit Thaçi ku nuk u lejua të merrte pjesë në varrimin e prindit të tij, dhe kjo për neve ka qenë shokuese. Çfarë shembulli janë për ne ligjet e Kosovës, nëse janë ligje të Kosovës, të shohim ato pamje për ata që na e sollën lirinë?”, u shpreh Krasniqi.
“Ne si rini, por aq më tepër si komb, do duhej të rreshtoheshim njëzëri krah tyre, jo sepse janë ata, por sepse përfaqësojnë atë që ne sot e jetojmë”, u shpreh Krasniqi.