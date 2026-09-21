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Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar sot në Kuvend, Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.
Kjo nismë ligjore vjen pas aktgjykimit dënues të Dhomave të Specializuara ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, aktgjykim që Partia Demokratike e Kosovës e ka kundërshtuar publikisht dhe e ka cilësuar si të padrejtë dhe të papranueshëm, transmeton Klankosova.tv.
Opinionisti Azdren Shala, në emisionin “Kosova Today” ka komentuar këtë zhvillim, ndërsa ka theksuar se Gjykata Speciale duhet të zhbëhet.
“E vetmja shtegdalje është 1., zhbërja e gjykatës, dhe 2., potenciali i brendshëm për destabilizim, në kuptimin e protestave. Duhet të protestojmë, protesta është presion për politikanët. Gjithmonë me kërkesa të reja”, u shpreh Shala.
Edhe opinionisti Gazmend Morina, deklaroi se duhet bërë presion ndërkombëtar.
“Gjykata Speciale nuk është që nuk i jep llogari askujt. Kjo është një rren e madhe që po shitet, sepse ai që e mbron dikë, aj që ta jep kontratën e punës, atij do t’i raportosh. Ata i raportojnë EULEX-it”, u shpreh Morina.
Sa i përket protestave të shqiptarëve si në Kosovë ashtu edhe në mërgatë, opinionisti Sali Rexhaj tha se është befasuese për të mirë që iniciatorë janë të rinjtë.
“Janë shumë të kulturuar, shembullor. Nuk pati nevojë as intervenime nga policia”, tha Rexhaj për kundërshtimet ndaj vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.