Lajmet e fundit
Pasditen e së premtes, ekipet mbrojtëse të katërshes së UÇK-së dorëzuan njoftimin për apelim të vendimit dënues që u dha më 16 shtator ndaj katër kryesorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Ndonëse ato nuk janë publike, ky 27 nëntor ishte afati i fundit kur këta mund të informojnë gjykatën për hapat tutje.
Avokati i ish-presidentit Hashim Thaçit, Pierre-Richard Prosper, në ditën kur u dha verdikti në Hagë, tha se ky do ta vazhdojë betejën juridike në shkallën e dytë.
Prosper pati thënë se shpresë e tij është që ky proces të mbyllet brenda një viti.
Por, sipas Gjykatës Speciale, krejt afatet kohore mund të ndryshohen nga paneli i apelit, nëse një gjë e tillë kërkohet nga palët.
Mbrojtja ka paralajmëruar që do të ankohen pikërisht për gabimet faktike dhe ligjore te vendimi i shkallës së parë.
E për t’u përballur me këto procedura janë aktivizuar edhe institucionet në Prishtinë, ku grupi për këtë punë ka miratuar një strategji shtetërore.
Kronika më poshtë sjell detaje: