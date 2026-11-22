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Gjykata Speciale ka bërë të ditur se dje pas orës 17:00, Jakup Krasniqi është kthyer në Hagë pas vizitës katër-ditore në Kosovë.
Specialja ka përmendur se vizita e ish-zëdhënësit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës u lejua nga Trupi Gjykues për “arsye humanitare bindëse”.
“Jakup Krasniqi u kthye sot në Hagë pas vizitës së urdhëruar nga Trupi Gjykues për arsye humanitare bindëse. Kjo ishte vizita e pesëmbëdhjetë nga një i paraburgosur në Kosovë deri më sot, e urdhëruar nga gjykatësit e Dhomave të Specializuara për arsye humanitare dhe e organizuar nga gjykata”, ka shkruar Gjykata në ëeb-faqen zyrtare.
Ndryshe, Jakup Krasniqi ka qëndruar për katër ditë në Kosovë, ku ka pasur mundësi që për disa orë brenda dite të vizitojë anëtarët e familjes në shtëpinë e tij në Prishtinë.
Kjo vizitë është lejuar për shkak të gjendjes shëndetësore të gruas së tij.
Kurse, vizita e Jakup Krasniqit ka nxitur reagime të shumta, pasi që ai vazhdimisht është shoqëruar nga masa të rrepta sigurie, derisa nuk është lejuar ta takojë as vëllanë e tij, i cili kishte bërë përpjekje të vazhdueshme, çdo ditë. /Klankosova.tv