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Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj të dyshuarit, I.A.
Ai ngarkohet për dy vepra penale, atë të sulmit ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare dhe për asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë.
Caktimi i kësaj mase është bërë pas mbajtjes së seancës dëgjimore, me ç’rast gjykata e ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.
“Gjykata vlerësoi se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate, pasi ekziston rreziku real që nëse i pandehuri lihet në liri, i njëjti mund të pengoj zhvillimin normal të procedurës penale, t’i shmanget ndjekjes penale duke u arratisur, pasi i njëjti është edhe shtetas i Turqisë.”, thuhet në njofitm.
Gjithashtu, sipas njoftimit, gjykata ka vlerësuar se nëse i pandehuri lihet në liri ekziston rreziku që i njëjti të përsërisë veprat e njëjta penale. /