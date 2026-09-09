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Ish-ministri i Infrastrukturës Pal Lekaj, është dënuar me 3 vjet e 8 muaj burgim.
Vendimi u mor sot nga Gjykata Themelore e Prishtinës.
"Dënimi do të ekzekutohet kur vendimi të bëhet i formës së prerë", deklaroi gjyqtarja Violeta Namani.
Për Lekajn, u shqiptua edhe dënimi plotësues, ndalim i ushtrimit të funksioneve publike në kohëzgjatje prej 3 vjet e 6 muajsh.
Ai akuzohet për keqpërdorimin e 53 milionë eurove.
Rasti ishte kthyer në rigjykim pasi Gjykata e Apelit kishte anuluar aktgjykimin e parë dhe çështjen e kishte kthyer në rivendosje.