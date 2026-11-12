Lajmet e fundit
Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar një muaj paraburgim ndaj shtetasit gjerman me inicialet L.B.S., i dyshuar për dy vepra penale që lidhen me armët.
Ai dyshohet për import, eksport, furnizim, prodhim, ndërmjetësim apo shitje të paautorizuar të armëve, si dhe për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të tyre.
Kërkesa për paraburgim ishte paraqitur nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe është aprovuar pas mbajtjes së seancës dëgjimore.
Gjykata ka vlerësuar se ekziston rreziku që i dyshuari të pengojë zhvillimin e procedurës penale, t’i shmanget drejtësisë apo të përsërisë veprën penale.
Në arsyetimin e saj, gjykata ka përmendur edhe faktin se i dyshuari është shtetas gjerman, si dhe sasinë dhe llojin e armëve të sekuestruara, përgatitjen paraprake të mjetit të transportit dhe rrethanat në të cilat është zbuluar armatimi.
Gjykata vlerësoi se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate, pasi ekziston rrezik real që nëse i pandehuri lihet në liri, i njëjti mund të pengojë zhvillimin normal të procedurës penale, t’i shmanget ndjekjes penale dhe të bëhet i paarritshëm për organet e drejtësisë, duke pasur parasysh se i njëjti është shtetas i Gjermanisë, po ashtu ekzistojnë rrethana të posaçme që ka rrezik real dhe të arsyeshëm të përsëritjes së veprës penale, duke u mbështetur veçanarisht në mënyrën e dyshuar të kryerjes së tyre, sasinë dhe llojin e armëve të sekuestruara, përgatitjen paraprake të mjetitt të transportit, si dhe rrethanat konkrete në të cilat është zbuluar armatimi", transmeton Klankosova.tv.