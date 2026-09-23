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Gjykata Kushtetuese ka konstatuar se afati për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës mbaron më 6 tetor, raporton Klan Kosova.
Ky institucion ka njoftuar që afati 60 ditor, sipas nënparagrafit 3, paragrafit 1 të nenit 82 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka filluar më 8 gusht 2026.
"TË KONSTATOJË që afati gjashtëdhjetë (60) ditor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, sipas nënparagrafit 3, paragrafit 1 të nenit 82 [Shpërndarja e Kuvendit] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka filluar më 8 gusht 2026 dhe përfundon më 6 tetor 2026."
Kushtetuesja po ashtu ka konstatuar që deputetët duhet të zgjedhin nënkryetarin e dytë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës.