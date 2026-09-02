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Këtë të mërkurë, është shpallur aktgjykimi ndaj ministrit në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili akuzohet për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës.
Gjykata e ka shpallur fjator ministrin në detyrë për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvend, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkaq, është refuzuar aktakuza për veprën penale “Pengimi i personit zyrtar”.
I akuzuari Sveçla mungoi në seancë, ndërkaq i pranishëm ishte avokati i tij, Laur Prenaj, i cili para mediave tha se vendimi, sipas tij, “është praktik e pazakontë”.
“Kjo është pazakontë në praktik, por megjithatë ne do e presim vendimin e arsyetuar për të dhënë komente të mëtutjeshme. Ne patjetër që do ta shfrytëzojmë të drejtën e ankesës, deri atëherë nuk kemi çfarë të komentojmë tjetër”, tha ai.