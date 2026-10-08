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Një rrëfim nga terreni sjell në vëmendje kërkimet arkeologjike në Kodrën e Pusit, pranë qytetit të Lushnjës, ku studimi i gjurmëve të së kaluarës ka nxjerrë në dritë dëshmi të reja për jetën në këtë zonë gjatë antikitetit të vonë.
Kërkimet, të realizuara nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, nisën pas zbulimit rastësor të disa tjegullave nga banorët e zonës. Gjurmët e gjetura shërbyen si një sinjal për arkeologët, të cilët vijuan punën për evidentimin dhe dokumentimin e potencialit arkeologjik të Kodrës së Pusit, raporton A2CNN, transmeton Klankosova.tv.
Nga kërkimet e deritanishme është identifikuar një banesë rurale e antikitetit të vonë, duke shtuar të dhëna të reja mbi mënyrën e jetesës dhe organizimin e vendbanimeve të kësaj periudhe.
Në procesin e kërkimit po përdoren edhe teknologjitë bashkëkohore, të cilat ndihmojnë në krijimin e një harte të saktë të territorit dhe në evidentimin e zonave ku mund të gjenden gjurmë të tjera arkeologjike. Të dhënat e mbledhura në terren vijojnë më pas të studiohen dhe analizohen në laborator.
Arkeologët kishin shpresuar për zbulimin e strukturave të tjera, përfshirë edhe tempuj, por deri në këtë fazë dëshmia kryesore e identifikuar është banesa rurale.
Tjegullat e zbuluara nga banorët rezultuan kështu të ishin vetëm pika e parë e një kërkimi më të gjerë, që mund të sjellë në dritë të tjera gjurmë të trashëgimisë arkeologjike në zonën pranë Lushnjës.
Kërkimet pritet të vijojnë për të përcaktuar shtrirjen e plotë të vendbanimit dhe për të kuptuar më shumë mbi jetën e komuniteteve që kanë jetuar në këtë territor në antikitetin e vonë.