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Gjumi cilësor është një nga faktorët më të rëndësishëm për një jetë të shëndetshme. Përveçse ndihmon trupin të rikuperojë energjinë, ai luan rol të rëndësishëm edhe në shëndetin mendor, përqendrimin dhe funksionimin e përditshëm.
Gjatë gjumit, organizmi rigjenerohet, truri përpunon informacionet e ditës, ndërsa sistemi imunitar forcohet. Mungesa e gjumit, në anën tjetër, mund të shkaktojë lodhje, nervozizëm, vështirësi në përqendrim dhe ulje të produktivitetit.
Për një gjumë më të mirë, rekomandohet mbajtja e një orari të rregullt të fjetjes, shmangia e telefonit dhe pajisjeve elektronike para gjumit, si dhe krijimi i një ambienti të qetë dhe të rehatshëm në dhomën e gjumit.
Të rriturit kanë nevojë për rreth 7-9 orë gjumë çdo natë./Klankosova.tv