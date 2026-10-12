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Serbia po vazhdon provokimin ndaj Kosovës. Së fundmi, zëvendëskryeministri dhe ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Daçiq tha se flamuri serb do të valvitet edhe në Prizren.
Lidhur me këtë deklaratë, në emisionin “Kosova Today” diskutuan opinionistët Lutfi Bilalli dhe Arientin Abdyli, transmeton Klankosova.tv.
Sipas Abdylit, Kosova po përdoret për fushatën e egër elektorale në Serbi.
“Menjëherë ka filluar të përdoret Kosova si motiv për me i rritë poenat”, u shpreh gazetari.
Nga ana tjetër, Bilalli tha se Serbia nuk prek aty ku ka forcë, përderisa theksoi se Kosova ende harxhin nuk e ka të mirë.
“Kjo është jashtëzakonisht problematike, nuk është pyetje frikë, është dilemë”, tha ai.