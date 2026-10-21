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Millorad Gjokoviq u dënua me 10 vjet burgim për shkak të rrahjes, maltretimit e dëbimit të shqiptarëve, nga shtëpitë e tyre në Ozdrim të Pejës.
Por, Gjokoviq tash veçse e ka kaluar gati gjysmën e dënimit.
Pejanët, sipas aktakuzës së ngritur më 2023, ishin vrarë në rrethinë të Ozdrimit, në atë kohë kur ushtria e rregullt serbe kishin hyrë në fshat bashkë me njësitë speciale, ku kishin nisur të shtënat në drejtim të popullsisë civile.
Akuzat për vrasje nuk arritën të vërtetohen.
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