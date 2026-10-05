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Kryeredaktori i Klan Kosova, Kosovë Gjoci, ka komentuar situatën e tensionuar para Kuvendit të Kosovës, ku pati edhe përleshje mes protestuesve.
Gjoci tha se një situatë e tillë ishte e pritshme, por uroi që deputetët të mos japin arsye që protestuesit ta eskalojnë më tej situatën.
“E pritshme, por uroj që Kuvendi dhe deputetët të mos u japin arsye protestuesve, le të themi, ta eskalojnë situatën për asnjë gjë, sepse çfarëdo eskalimi i situatës nuk i bën nder kësaj që po ndodh”, u shpreh mes tjerash ai.
Kuvendi sot e miratoi në lexim të parë projektligjin për Dhomat e Specializuara, ndërsa protestuesit kanë bërë thirrje që ai të miratohet edhe në lexim të dytë./Klankosova.tv