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Kryeredaktori i Klan Kosovës, Kosovë Gjoci, ka deklaruar se pritshmëritë janë që në seancën e sotme të përmbyllet procesi i konstituimit të Kuvendit të Kosovës.
Duke folur në “Speciale” të Klan Kosovës, Gjoci tha se këtë e bazon edhe në informacionet dhe komunikimet që ka pasur me deputetë të partisë fituese, por edhe me ata të partive ish-opozitare, transmeton Klankosova.tv.
“Ajo çfarë pritet realisht është të përmbyllet konstituimi i Kuvendit, marrë parasysh edhe informacionet që kemi pasur, komunikimet që kemi pasur dje edhe me deputetë të partisë fituese, por në përgjithësi edhe nga deputetë të partive ish-opozitare, pasi ende nuk jemi në stadin ku mund të përcaktohet se kush është në opozitë e kush jo”, tha Gjoci.
Megjithatë, sipas tij, te deputetët ekzistojnë ende dilema nëse procesi do të ecë përpara apo do të përsëritet skenari i dy tentimeve të mëhershme.
“I kanë dilemat e tyre që mund të ndodhë ajo që ka ndodhur në dy tentimet e mëhershme, ku zotëri Kurti dilte në foltore dhe nuk është që propozonte ndonjë kandidat, por thjesht kërkonte kohë shtesë”, u shpreh Gjoci.