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Kryeredaktori i Klan Kosovës, Kosovë Gjoci, ka kritikuar qasjen e LDK-së në lidhje me dy temat aktuale politike, ndryshimin e Ligjit për Specialen dhe zgjedhjen e Presidentit.
"Problemi është se ku është LDK-ja?. Problemi është se nuk kemi parë asnjë reagim të madh as pas vendimit të Hagës. Unë e kuptoj deri diku qëndrimin e LDK-së sa i përket Thaçit dhe Veselit, pra armiqësitë që i ka pasur me PDK-në pas luftës. Është e çuditshme qëndrimi i tyre", tha Gjoci.
"Çështja e Hagës nuk ka lidhje me parti. Në Hagë nuk po gjykohet PDK-ja e as LDK-ja ose cilado parti", deklaroi ai.