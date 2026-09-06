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Mesazhi në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së do të shfaqet të hënën në Times Square, në Manhattan të New Yorkut.
Billbordi, i realizuar nga Shpend Gjocaj, mbart mesazhin “Liri për Çlirimtarët” dhe do të vendoset në një nga hapësirat më të frekuentuara në Shtetet e Bashkuara, transmeton Klankosova.tv.
Gjocaj, ideatori i kësaj iniciative, deklaroi në emisionin “Info Magazine” të Klan Kosovës se procesi gjyqësor në Hagë përbën, sipas tij, një padrejtësi ndaj drejtësisë.
"Po ne gjithmonë kemi qenë të preokupuar me këto që po ndodh. Kemi provuar gjithëherë në çdo formë të solidarizohem me djemtë tanë që i kemi në Hagë atje që mbahen padrejtësisht edhe kemi të drejtë të themi se janë të kidnapuar në njëfarë forme dhe nëse ka një padrejtësi në emër të drejtësisë që po ndodh është padrejtësia më e madhe në botë kjo që ndodh tani me krerët e UÇK-së në Hagë", tha ai.
Ai tha se ideja për këtë i erdhi pas vendosjes së "Orës së Pritjes" në Kosovë.
"Te ideja erdha thjesht ashtu më erdhi ideja duke parë orën që po numërohet prapa, që është kudo në Kosovë. Mendova të bëj diçka këtu dhe ideja ime ishte që ta hedhim një panel në kryeqendrën botërore në Time Square në njërin nga billbordet më të rëndësishme pikërisht të qendrës dhe meqenëse aty ka shumë operatorë që funksionojnë, unë kontaktova njërin ndër operatorët më të rëndësishëm. Ata pranuan kërkesën time. Ua dërgova fotografinë me shkrimin që e shihni aty dhe natyrisht e bëra pagesën e nevojshme", deklaroi Gjocaj.