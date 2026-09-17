Lajmet e fundit
Në Gjykatën Themelore në Prishtinë në mungesë të të akuzuarit Nenad Orloviq dhe mbrojtësve të të akuzuarve Dushan Maksimoviq dhe Sërgjan Vuçiniq, avokatëve Millosh Nikoliq dhe Bodgan Llaziq, ka dështuar të mbahet seanca fillestare të enjten lidhur me barrikadat më 2022 në Komunën e Zveçanit.
Avokatët Nikoliq dhe Llaziq u gjobitën me nga 500 euro.
Në këtë rast, Dushan Maksimoviq, Millosh Radosavljeviq, Nemanja Joloviq, Dushan Dobrac, Sërgjan Vuçiniq dhe Nenad Orloviq, ngarkohen lidhur me akuzën për vepra penale kundër rendit kushtetues- saktësisht barrikadimin e rrugëve më 2022 në Komunën e Zveçanit, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Në seancën e 31 gushtit 2026, është veçuar procedura për të akuzuarit Millosh Radosavljeviq dhe Dushan Dobrac, pasi kanë arritur marrëveshje me Prokurorinë për pranim të fajësisë. Më pas, Gjykata aprovoi marrëveshjen për pranim fajësie, ku Radosavljeviq u dënua me 9 muaj burgim, kurse Dobrac me 1 vit burgim.
Gjyqtari i rastit, Rrahman Beqiri deklaroi se avokati Nikoliq ka qenë prezent në seancën e fundit dhe e ka dëgjuar caktimin e seancës për sot, mirëpo mungesën e tij nuk e ka arsyetuar, transmeton Klankosova.tv.
I akuzuari Dushan Maksimoviq, tha se mbrojtësi Nikoliq ka qenë për vizitë të hënën dhe janë dakorduar që të paraqitet në seancë si mbrojtës, por që nuk e di arsyen pse nuk ka ardhur.
Po ashtu, gjyqtari Beqiri, edhe për avokatin Llaziq tha se është ftuar në mënyrë të rregullt përmes ftesës elektronike por mungesën e tij nuk e ka arsyetuar.
I mbrojturi i Llaziq, i akuzuari Vuçiniq deklaroi se ditën e djeshme ka kominukar me avokatin përmes telefonit dhe i kishte konfirmuar paraqitjen në seancë, andaj nuk ka informata pse nuk është paraqitur.
Kurse, për mungesën e të akuzuarit Nenand Orloviq, gjyqtari Beqiri tha se vlejnë konstatimet e dhëna në seancat e kaluara- shpërngulja në Serbi.
Pastaj, gjyqtari me aktvendim gjobiti avokatët Nikoliq dhe Llaziq me nga 500 euro, për mosarsyetim të mungesës në seancë.
“Duke qenë se mbrojtësit kanë qenë të ftuar në mënyrë të rregullt dhe nuk janë paraqitur duke mos e arsyetuar mungesën e tyre, gjykata nxjerrë aktvendim: Millosh Nikoliqit i shqiptohet gjobë në shumën prej 500 euro dhe po ashtu edhe avokatit Bogdan Llaziq i shqiptohet gjobë në shumën 500 euro”, tha gjyqtari Beqiri.
Gjyqtari shtoi se nëse avokatët nuk paraqiten në seancën e ardhshme dhe nuk e arsyetojnë mungesën e tyre, Gjykata do të marrë masa që të mbahet seanca fillestare pa përjashtuar mundësinë që të akuzuarve t’iu angazhohen mbrojtës sipas detyrës zyrtare.
Andaj, me qëllim që të respektohet e drejta për mbrojtje sipas vullnetit, Gjykata me aktvendim e ndërpreu seancën e shqyrtimit fillestar për të vazhduar me një datë tjetër.
Për palët e pranishme, gjykatësi Beqiri, tha se kjo vlen si ftesë e rregullt kurse avokatët që munguan do të ftohen me ftesë të rregullt.
Prezent në këtë seancë ishin: prokurori Special admir Shala, i akuzuari Dushan Maksimoviq, mbrojtësja e të akuzuarit Nenand Orloviq, avokatja Donjeta Leka, i akuzuari Sërgjan Vuçiniq dhe i akuzuari Nemanja Joloviq me mbrojtësin e tij, avokatin Rastomir Petroviq.
Ndryshe, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 10 qershor 2026 ka ngritur ndaj Dushan Maksimoviq (i shpallur fajtor dhe i dënuar me burgim të përjetshëm për sulmi në Banjskë), Milosh Radosavljeviq, Nemanja Joloviq, Dushan Dobrac, Sërgjan Vuçiniq dhe Nenad Orloviq, për vepra penale kundër rendit kushtetues- saktësisht barrikadimin e rrugëve më 2022 në Komunën e Zveçanit. Aktakuza thotë se grupi kriminal u udhëhoq nga Milan Radoiçiq, i cili deri tash është i paarritshëm për drejtësinë, andaj janë pezulluar hetimet ndaj tij për këtë rast.
“Grupi kriminal me në krye Milan Radojçiq kanë planifikuar strategjinë e bllokimit, koordinimit, logjistikën, monitorimin e Policës së Kosovës dhe vendosjen e qytetarëve dhe personelin në pika strategjike duke krijuar barrikada në rrugë dhe duke hapur gropa (istikame) apo pozicione ushtarake në shumë pjesë strategjike në pjesën veriore të Republikës së Kosovës”, thuhet në aktakuzën e hartuar nga prokurori special, Admir Shala.
PSRK njoftoi se ndaj 11 të pandehurve M.R., A.S., A.F., A.J., R.S., S.A., D.V., S.P., V.R., M.R., dhe M.R., janë pezulluar hetimet pasi ata deri më tani janë të paarritshëm për organet e ndjekjes. Rrjedhimisht, në këtë listë përfshihet edhe Milan Radoiçiq.