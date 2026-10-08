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Gjumi i keq mund të prishë humorin tuaj dhe ta bëjë të vështirë funksionimin e përditshëm, dhe me kalimin e kohës, mund të paraqesë një rrezik serioz për shëndetin. Marrja e magnezit është një mënyrë për të përmirësuar cilësinë dhe kohëzgjatjen e gjumit tuaj, sepse ky mineral qetëson sistemin nervor qendror dhe rregullon prodhimin e melatoninës.
Përfitimet e magnezit për gjumin
Magnezi ka një efekt qetësues në sistemin nervor qendror, i cili përbëhet nga truri dhe palca kurrizore. Ai rrit nivelet e acidit gama-aminobutirik (GABA) në tru, i cili nxit një ndjenjë qetësie. Ai gjithashtu ndihmon në kontrollin e sinjaleve që palca kurrizore transmeton midis trurit dhe qelizave nervore.
Magnezi gjithashtu ndihmon me sindromën e këmbëve të shqetësuara, një gjendje që shkakton një ndjesi të pakëndshme djegieje ose shpimi gjilpërash në këmbë kur shtriheni. Kjo shkakton një dëshirë të fortë për të lëvizur këmbët për të lehtësuar shqetësimin. Shtesat e magnezit mund të relaksojnë muskujt, ta bëjnë më të lehtë të bini në gjumë dhe të zvogëlojnë frekuencën e zgjimeve tek njerëzit me këtë sindromë.
Mungesa e magnezit mund të çojë në pagjumësi, ose vështirësi në rënien në gjumë dhe në mbajtjen e gjumit. Magnezi luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e melatoninës, një hormon që kontrollon ritmet cirkadiane, ose ciklin gjumë-zgjim. Magnezi mund të jetë edhe më efektiv kur kombinohet me suplemente të tjera, të tilla si melatonina dhe vitaminat B.
Magnezi mund të përmirësojë cilësinë e gjumit, por provat shkencore janë të përziera. Është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj para se ta përdorni për këtë qëllim.
Llojet e magnezit që ndihmojnë me gjumin
Ekzistojnë lloje të ndryshme të suplementeve të magnezit, dhe secila ka përfitimet e veta specifike. Glicinati i magnezit është një zgjedhje popullore për një gjumë më të mirë sepse absorbohet lehtësisht nga trupi. Ka biodisponueshmëri të lartë, gjë që zvogëlon rrezikun e efekteve anësore. L-treonati i magnezit mund të përmirësojë funksionin njohës dhe të lehtësojë simptomat e ankthit, por nevojiten më shumë kërkime për ta konfirmuar këtë.
Oksidi i magnezit përdoret shpesh për të trajtuar pagjumësinë tek të rriturit e moshuar. Megjithatë, është më e vështirë për trupin ta absorbojë atë sepse është më pak i biodisponueshëm. Citrati i magnezit përdoret më së shpeshti për kapsllëkun afatshkurtër, por mund të ndihmojë edhe me pagjumësinë tek të rriturit e moshuar.
Kur është koha më e mirë për ta marrë?
Magnezi merret më së miri para gjumit. Një dozë rekomandohet në mbrëmje, rreth një orë para se të planifikoni të flini. Është e rëndësishme ta merrni në të njëjtën kohë çdo ditë. Për të siguruar rregullsinë, mund ta mbani suplementin në komodinën tuaj pranë shtratit.
Nuk ka udhëzime zyrtare për dozën e magnezit vetëm për gjumin. Në përgjithësi, është e rëndësishme t'i përmbaheni dozës së listuar në paketim. Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me mjekun tuaj për sasinë.