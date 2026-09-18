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Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë është bërë gati për protestën e thirrur nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, e cila pritet të nisë sot në orën 12:00.
Nga vendi i ngjarjes po raporton drejtpërdrejt gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Tërshani.
Ajo ka bërë të ditur se, përveç qytetarëve, veteranëve dhe përfaqësuesve të organizatave të dala nga lufta, në protestë pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues të partive politike.
Sipas Tërshanit, në shesh pritet të jenë edhe përfaqësues dhe deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës.
“Kemi kuptuar që do të vijnë edhe nga partitë politike. PDK dhe Aleanca do të jenë këtu së bashku me përfaqësues dhe deputetë të këtyre partive”, tha ajo.
Protesta, e thirrur me moton “Në mbrojtje të UÇK-së”, zhvillohet dy ditë pas shpalljes së aktgjykimit të shkallës së parë ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Klan Kosova po e përcjell protestën përmes një transmetimi special, me ekipet e gazetarëve dhe kameramanëve në terren për të sjellë zhvillimet në kohë reale.
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