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Policia ka finalizuar operacionin e koduar “Historiku” në Tepelenë, ku është arrestuar në flagrancë një 44-vjeçar, i dënuar më parë për vrasje, pasi gjatë kontrolleve iu gjetën armë dhe lëndë e dyshuar narkotike në banesë.
Në pranga ka rënë shtetasi S. L., banues në Tiranë. Sipas policisë, gjatë kontrollit në një banesë tjetër të tij, në fshatin Majkosh, Tepelenë, u konstatua se ai mbante pa leje një armë zjarri, tip pistoletë, së bashku me municion, si dhe një armë sportive, shkruan abcnews.al, transmeton klankosova.tv.
Gjithashtu, gjatë kontrollit në banesë u gjet dhe u sekuestrua një sasi lënde e dyshuar narkotike kokainë.
Operacioni u zhvillua nga specialistët për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Sektorin Operacional dhe shërbimet e Komisariatit të Policisë Tepelenë. Sipas autoriteteve, kontrollet u intensifikuan me synim mbikëqyrjen e personave me precedentë penalë dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.