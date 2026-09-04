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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka thënë se nuk kanë ende vendim se si do të veprojnë në lidhje me thirrjen e vazhdimisht të seancës konstituive për të mërkurën e 9 shtatorit.
Në një konferencë për media, ai tha se ky vendim do të merret në mbledhjen e Kryesisë së partisë, e cila pritet të mbahet të martën – ose edhe më herët.
“Nuk na ka kontaktuar askush [për pjesëmarrje në seancë]. Nuk kemi marrë vendim. Shumë shpejt, të martën e kemi mbledhjen e rregullt të kryesisë, nëse është nevoja, mblidhemi edhe më herët, dhe do të marrim vendim se çka do të bëhet më tutje, por po më duket se mundeni me nxjerrë gjithçka prej asaj që e thashë. Kosova ka dalë jashtë binarëve kushtetues. Çkado që ndodh është jo e ligjshme sot. Të gjitha vendimet që janë tu i marrë, të gjitha nënshkrimet që i qesin nëpër letra, janë të paligjshme”, u shpreh Gjini.
Kreu i Aleancës tha kryeministri në detyrë, njëherësh kreu i LVV-së, Albin Kurti, e ka shkelur interpretimin e vet për afatin 30 ditësh kushtetues për seancën konstituive.
Kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, ka thirrur për të mërkurën e 9 shtatorit vazhdimin e seancës konstituive. /Klankosova.tv