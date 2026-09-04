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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, do të mbajë sot një konferencë të jashtëzakonshme për media në selinë e Aleancës.
Sipas njoftimit të Aleancës, konferenca do të nisë në ora 16:30, ndërsa nuk janë bërë të ditura detaje lidhur me temën apo çështjet për të cilat Gjini do të deklarohet, transmeton Klankosova.tv.
“Ju njoftojmë se sot, me fillim në ora 16:30, kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, do të mbajë konferencë të jashtëzakonshme për media në selinë e Aleancës”, thuhet në njoftimin e Aleancës.
Konferenca vjen pasi zyrtarisht është thirrur vazhdimi i seancës konstituive.