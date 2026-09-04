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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka përgëzuar sportistët kosovarë për suksesin e arritur në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, duke vlerësuar kontributin e tyre në promovimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Gjini ka shprehur mirënjohje për të gjithë sportistët që e përfaqësuan Kosovën me dinjitet, profesionalizëm dhe përkushtim, ndërsa falënderim të veçantë u ka adresuar medalistëve Donjeta Sadiku, Islam Selmani, Laura Fazliu, Kianoush Rostami, Akil Gjakova, Flaka Loxha, Fatjona Kasapi dhe Shpati Zekaj.
“Sot, kur politikës kosovare po i bëhet gjithnjë e më e vështirë të depërtojë në institucionet ndërkombëtare, sportistët tanë, si ambasadorët më të mirë të Kosovës në arenën ndërkombëtare, po hapin rrugë dhe po e përfaqësojnë Kosovën si shtet të barabartë me çdo shtet tjetër në botë”, ka thënë Gjini.
Ai ka theksuar se suksesi i sportistëve në “Taranto 2026” merr kuptim edhe më të madh për faktin se Lojërat e ardhshme Mesdhetare, në vitin 2030, do të zhvillohen në Kosovë.
Gjini ka vlerësuar se shteti duhet të jetë më pranë sportistëve dhe të krijojë kushte të denja për zhvillimin e sportit.
“Është detyrim i yni institucional t’u krijojmë kushte të dinjitetshme infrastrukturore dhe financim adekuat, në mënyrë që të krijojmë strategji të qëndrueshme shtetërore për sportin”, ka deklaruar ai.
Në fund, Gjini u ka uruar sportistëve kosovarë suksese të reja dhe triumfe të tjera në të ardhmen.