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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini ka deklaruar se situata me Gjykatën Speciale, zgjedhjet si dhe presidentin, sipas tij, kanë qenë të gjitha të programuara.
Ai shtoi se këtë gjë e ka potencuar qysh herët.
“Kam qenë te Grupi Parlamentar, kemi biseduar me të gjithë kolegët, po që ky është një kaos i programuar, e kam thënë edhe më herët, fatkeqësisht gjendemi në një situatë e cila është tepër e ndërlikuar, e kemi situatën me Gjykatën e Hagës, situatën me presidentin, zgjedhjet, të gjitha kanë qenë të programuara, fatkeqësisht”, tha Gjini, raporton Klan Kosova.