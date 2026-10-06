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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka reaguar pas konferencës së kryeministrit Albin Kurti, pas zhvillimeve të fundit në vend.
Gjini e akuzoi Kurtin se ka abuzuar me shtetin, ndërsa qe i ashpër se epoka e tij po përfundon, transmeton Klankosova.tv
“Prej datës 8 korrik e deri sot i ka abuzuar krejt rregullat shtetërore për të blerë kohë, e sot na tregon sa me urgjencë jemi.
Gjini tha se epoka e Kurtit, për të cilën tha se po përfundon, “do të mbahet në mend si epoka e mashtrimit më të madh në historinë e Kosovës”. /Klankosova.tv