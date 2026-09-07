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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka zhvilluar sot një takim njoftues me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schübel.
Gjini ka bërë të ditur se gjatë takimit i ka uruar mirëseardhje ambasadorit Schübel dhe ka theksuar nevojën për avancimin e Kosovës në procesin e integrimit evropian.
“Si Aleancë, konfirmova angazhimin tonë në agjendën integruese dhe përkrahjen e reformave të nevojshme që vendi ynë duhet t’i shtyjë përpara”, ka shkruar Gjini në Facebook.
Ai ka ritheksuar kështu përkushtimin e Aleancës për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. /Klankosova.tv