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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka thënë se nuk planifikon të takohet me kreun e LVV-së, Albin Kurti.
Megjithatë, ai thotë se do të takohej me të në një studio televizive.
“Nuk e kam në plan me u taku me zotin Kurti qysh po kërkon ai, por do të takohesha me Kurtin në studio live për të parë e dëgjuar secili qytetar se çfarë kam për t’i thënë. Unë kam shumë për t’i thënë. Jam shumë i gatshëm për një takim të tillë, s’ka nevojë as letër me më çu. Por nuk e kam në plan me i shku në takim në një zyrë që nuk është e tij”, u shpreh Gjini.