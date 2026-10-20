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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, në takimin e rregullt të Kolegjiumit të Drejtorëve, së bashku me drejtorët komunalë nga Aleanca, ka diskutuar për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të subjektit.
Duke folur për zhvillimet e fundit politike në vend, Gjini theksoi se Aleanca do të jetë mburojë për qytetarët e Kosovës kundrejt siç u shpreh, abuzimit me pushtetin nga niveli qendror.
"Ai i nxiti drejtorët komunalë të jenë të saktë në punë dhe korrektë me qytetarët. Kryetari Gjini nënvizoi se, krahas takimeve të rregullta me të gjitha strukturat e Aleancës, do të vazhdojnë edhe takimet në terren me qytetarët, me qëllim të prezantimit të platformës politike dhe të vizionit të Aleancës për zhvillimin e vendit", thuhet në njoftimin e Aleancës.